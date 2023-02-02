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Президент Болгарии подписал указ о роспуске парламента

Александр Афонин
В мире
Президент Болгарии подписал указ о роспуске парламента
Фото: Pixabay

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ, согласно которому 48-е Народное собрание 3 февраля будет распущено, новые парламентские выборы назначены на 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в четверг, 2 февраля.

— На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го народного собрания. Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля, — говорится в сообщении.

Помимо этого, болгарский лидер подписал указ о назначении нового технического правительства с 3 февраля. Оно будет возглавлено Гылыбом Доневым, передает ТАСС.

До этого Радев заявил, что Болгария не должна поставлять оружие на Украину. По мнению лидера, всем тем, кто не согласен с данным тезисом, стоит разобраться в «исторических корнях конфликта», а также представить анализ всех потенциальных рисков.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова западных стран о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

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