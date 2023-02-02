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Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса на 60 дней

Евгений Белоусов
В мире
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса на 60 дней
Фото: Пресс-служба Совфеда

Молдавия с 4 февраля продлевает режим ЧП в стране еще на 60 дней. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил спикер парламента республики Игорь Гросу.

— Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 60 депутатов, — сказал политик.

Режим ЧП в Молдавии действует из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям сохранит за собой право принимать экстренные решения без согласования с парламентом, передает РИА Новости.

На фоне глубокого экономического кризиса в Молдавии начались антиправительственные митинги. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Андрей Кортунов, подобные меры вряд ли приведут к свержению действующей власти.

По мнению эксперта, митинги лишь ослабят позиции нынешнего главы государства Майи Санду на шанс быть переизбранной вновь. Кроме того, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя.

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