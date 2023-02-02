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МОК заявил об отсутствии решения по участию спортсменов из России в Олимпиаде-2024

Никита Худяков
Спорт
МОК заявил об отсутствии решения по участию спортсменов из России в Олимпиаде-2024
Фото: depositphotos

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

— Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне, — говорится в заявлении.

Ни в одном из документов, подчеркнули в МОК, нет упоминаний об участии в Олимпиаде-2024 для спортсменов с российским или белорусским паспортами.

28 января глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

До этого МОК предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии, не участвующих в поддержке СВО на Украине, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.

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