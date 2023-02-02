«Будьте проще»: Песков прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал временную приостановку приема заявок на оформление загранпаспортов с чипами в России.

— На остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого сообщалось о прекращении приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем.

После этого в пресс-службе АО «Гознак» сообщили, что выдачу загранпаспортов нового образца ограничили из-за повышенного на них спроса. Так, на текущий момент производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы — это позволит в дальнейшем соответствовать возросшему спросу.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии. В частности, закон предусматривает введение запрета на принуждение к сдаче биометрии и хранению геномной информации. Помимо этого, ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос.