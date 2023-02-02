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Старший следователь-криминалист в отставке Андрей Фризен погиб в зоне СВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Старший следователь-криминалист в отставке Андрей Фризен погиб в зоне СВО
Фото: Telegram / Следком

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Фризен. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Защищая Отечество, получил ранение, но, пройдя лечение, осенью снова вернулся в строй. При выполнении боевой задачи Андрей Абрамович трагически погиб, — рассказали в СК.

СК выразил соболезнования всем родным и близким погибшего. Фризен служил следователем, прокурором-криминалистом, следователем-криминалистом в органах прокуратуры и Следственного комитета. На его счету многие раскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления.

Накануне сообщалось, что, выполняя боевые задачи в составе добровольческого отряда в зоне спецоперации на Украине, погиб генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий.

Он обладал званием мастера спорта международного класса по карате. В 2010 году спортсмен одержал победу на чемпионате Европы, после чего занял второе место на абсолютном чемпионате Европы. Также он является обладателем серебряной медали состязания в Японии.

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