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Автоэксперт Баканов сообщил, что новые Lada Vesta могут подорожать на 15 процентов

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Баканов сообщил, что новые Lada Vesta могут подорожать на 15 процентов
Фото: shutterstock

При массовом выпуске новых моделей Lada Vesta автомобили могут подорожать на 10-15 процентов из-за инфляции. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов.

— Нужно понимать, что будет какая-то естественная инфляция и подъем цен. Я думаю, это 10-15 процентов точно, — отметил он в комментарии РИАМО.

Эксперт пояснил, что на рынке есть отложенный спрос на доступные легковые автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. В настоящее время многие вынуждены покупать машины на вторичном рынке.

Ранее автоэксперт Петр Баканов назвал возможных лидеров по продажам машин в России в 2023 году. По его словам, скорее всего, им останется «АвтоВАЗ», передает Царьград.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

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