СМИ: Глава правительства Красноярского края стал фигурантом уголовного дела

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Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

По предварительным данным, уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении политика возбудили еще в октябре 2022 года. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, Лапшина подозревают в том, что он заставлял подчиненных подписывать акты о невыполненных работах по строительству метро в Красноярске.

При этом в пресс-службе губернатора и правительства данную информацию изданию не подтвердили.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь был задержан по подозрению в хищении 900 миллионов рублей из государственного бюджета.

Бывший заместитель главы Росприроднадзора арестован и находится в СИЗО, при этом он заключил со следствием досудебное соглашение и всячески содействует расследованию.