Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Глава правительства Красноярского края стал фигурантом уголовного дела

Степан Жирнов
Происшествия
СМИ: Глава правительства Красноярского края стал фигурантом уголовного дела
Фото: krskstate.ru / Вадим Кофман

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

По предварительным данным, уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении политика возбудили еще в октябре 2022 года. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, Лапшина подозревают в том, что он заставлял подчиненных подписывать акты о невыполненных работах по строительству метро в Красноярске.

При этом в пресс-службе губернатора и правительства данную информацию изданию не подтвердили.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь был задержан по подозрению в хищении 900 миллионов рублей из государственного бюджета.

Бывший заместитель главы Росприроднадзора арестован и находится в СИЗО, при этом он заключил со следствием досудебное соглашение и всячески содействует расследованию.

Красноярский край Красноярск Метро Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте