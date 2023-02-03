Песков назвал «уткой» сообщения о предложении директора ЦРУ по Украине

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Сообщения, согласно которым глава ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20 процентов территории Украины для урегулирования конфликта, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 3 февраля.

— Это утка, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

О якобы предложении Бернса сообщала ранее швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung. Издание ссылалось на «влиятельных внешнеполитических деятелей Германии». Как утверждалось, директор ЦРУ в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта, однако те отказались.

Позже заместитель представителя Совета по национальной безопасности при Белом доме Шон Дэвитт заявил, что Бернс никогда не предлагал передать России 20 процентов Украины, чтобы завершить конфликт. Он отметил, что подобные сообщения в СМИ «абсолютно ложные».

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил «ВМ», что любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — это согласованный с Западом ход. Он отметил, что в НАТО всерьез готовятся к поставкам истребителей, других военных самолетов, но есть одна проблема.