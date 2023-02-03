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«Понюхал снег и ушел»: Московский зоопарк рассказал об отказе Диксона выйти на прогулку

Никита Худяков
Город
«Понюхал снег и ушел»: Московский зоопарк рассказал об отказе Диксона выйти на прогулку
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Живущему в Московском зоопарке медведю Диксону предложили выйти на прогулку, но он предпочел остаться в своем укрытии. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— Подышал, понюхал свежий снег — и ушел. Надеемся, что всю нерастраченную энергию медведь теперь задействует на тренинге, — рассказала она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Недавно Диксона начали учить новым командам, чтобы облегчить работу зоологов. Медведь научился переворачиваться кверху животом, поэтому стало возможно осматривать нижнюю часть его туловища.

Специалисты несколько недель упорно работали, чтобы животное смогло выполнить команду. Это упражнение входит в программу реабилитации Диксона.

До этого Диксон впервые вышел на охоту в зоопарке. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.

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