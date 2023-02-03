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В Германии заявили о принятии к сведению речи Путина в Волгограде

Евгений Жуков

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В Германии заявили о принятии к сведению речи Путина в Волгограде
Фото: Администрация президента РФ / Валерий Шарифулин / ТАСС

Руководство Германии приняло к сведению заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее в ходе речи в Волгограде. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

— Федеральное правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента, — сказал Хебештрайт.

Помимо этого, он указал на то, что в настоящее время Германия является одним из многих других государств, оказывающих поддержку Украине для ее обороны в нынешнем конфликте.

Данный факт, продолжил чиновник, не делает Берлин прямым участником столкновения. Поставки являются поддержкой, а не участием в конфликте, цитирует Хебештрайта РИА Новости.

Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что России снова угрожают немецкими танками.

Германия сообщила о своем намерении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

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