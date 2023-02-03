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Минобрнауки снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности

Евгений Жуков
Общество
Минобрнауки снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Минобрнауки начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности в вузах. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

— Мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный, — сказал министр.

Фальков отметил, что подобная мера для высших учебных заведений является «достаточно революционной». На сегодняшний день русский язык обязателен для поступления на все направления, передает ТАСС.

До этого стало известно, что студенты российских вузов с 1 сентября приступят к изучению на обновленном курсе истории целей спецоперации на Украине. Студенты будут изучать такие темы, как «Начало СВО на Украине» и «Санкционное давление стран Запада на Россию».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

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