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В Италии заявили о плане Зеленского по возобновлению диалога с Россией

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Италии заявили о плане Зеленского по возобновлению диалога с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом», который позволит возобновить мирный диалог с Россией. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

— Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир, — сказала политик.

По ее мнению, единственным способом заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров является предоставление помощи Украине. Мелони также рассказала о договоренности с Зеленским по поводу ее визита в Киев до годовщины начала СВО, передает РИА Новости.

26 января Зеленский заявил, что боевые действия на территории Украины завершатся, когда российская армия покинет страну. Он добавил, что жизни людей являются для него приоритетом.

До этого СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта. Так, он предлагал отдать под управление России почти 20 процентов украинской территории в обмен на мирное соглашение. Обе стороны выступили резко против такого варианта развития событий.

Украина Владимир Зеленский Россия Италия
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