Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и тридцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 3 июня 2023 года запустит прямое авиасообщение из московского аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на это направление на данный момент открыта. В «Победе» также отметили, что с 1 сентября рейсы по указанному маршруту будут выполняться на ежедневной основе.

В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами антироссийские санкции против отечественной авиации направлены на ее полное уничтожение, но руководство страны не допустит этого. Помимо этого, Нерадько добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран.