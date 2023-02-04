Канадские власти ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

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Канадские власти ввели новые санкции на российские медиаресурсы и их представителей в связи с «распространением дезинформации и пропаганды». Об этом сообщается на сайте МИД Канады.

В частности, в санкционный список попал заместитель главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Горностаев, сотрудники ВГТРК — ведущий Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный. В общей сложности ограничения дополнительно затрагивают 16 структур и 38 физических лиц.

Канадские власти ввели санкции против нескольких российских артистов, включая Олега Газманова, Николая Баскова, Михаила Боярского, Ирину Аллегрову и Надежду Бабкину. Их обвиняют в распространении «дезинформации и пропаганды».

15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла персональные санкции президента Украины Владимира Зеленского, под которые, в частности, попала телеведущая Ангелина Вовк.

До этого стало известно, что Зеленский ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Так, под новые украинские ограничения попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов и многие другие знаменитости.