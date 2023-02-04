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Синоптики пообещали москвичам похолодание 4 февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам похолодание 4 февраля
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В субботу, 4 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, вечером пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–14 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до воскресенья, 5 февраля, из-за гололедицы. Он является вторым уровнем погодной опасности.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 3 февраля в городе начнется постепенное похолодание. Синоптик предупредил, что атмосферное давление по синоптической обстановке будет расти. Прогнозируемые средние значения на выходные дни составят 750 миллиметров ртутного столба. Значения вырастут на 7–9 единиц.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «ВМ» встретилась с научным руководителем Росгидромета Романом Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.

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