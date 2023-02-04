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Приметы и советы

В Китае заявили, что не потерпят спекуляций из-за ситуации с аэростатом

Лейла Алиева
В мире
В Китае заявили, что не потерпят спекуляций из-за ситуации с аэростатом
Фото: Pixabay

Китай не потерпит необоснованных спекуляций, связанных с аэростатом. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

— Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдаем международное право, Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи, — отметил он.

В МИД Китая назвали инцидент с аэростатом над территорией США форс-мажором и добавили, что факты произошедшего абсолютно понятны. Так, Пекин обвинил американских политиков и СМИ в попытке использовать случившееся для нападок на Китай, передает РИА Новости.

Китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен накануне над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.

Из-за данной ситуации запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который должен был состояться на следующей неделе, отложили.

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