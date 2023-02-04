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Приметы и советы

Депардье заявил, что продолжает считать себя русским после событий на Украине

Лейла Алиева
Общество
Депардье заявил, что продолжает считать себя русским после событий на Украине
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Французский актер и гражданин РФ Жерар Депардье заявил, что, несмотря на конфликт на Украине, он продолжает считать себя русским.

— Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу, — отметил он.

В интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine Депардье добавил, что ему совершенно не нравится, когда смешивают политику и актерское искусство.

Продолжает поддерживать Россию, несмотря на спецоперацию, также певец Олег Газманов. Исполняя душевные композиции, артист верит: добрые слова помогут солдатам в сложное время.

В свою очередь российский актер Михаил Мамаев, известный широкой публике по роли шахматиста в фильме «Гардемарины, вперед!», отправился в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Защищать родину готов и сын актера Дмитрия Харатьяна. По словам артиста, он не станет «отмазывать» 24-летнего единственного сына Ивана от мобилизации. При этом в военном билете молодого человека указано, что он ограниченно пригоден к службе в армии.

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