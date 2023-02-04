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Игорь Николаев объявил о гастролях в марте после перенесенной операции на сердце

Лейла Алиева
Евгений Жуков
Общество
Игорь Николаев объявил о гастролях в марте после перенесенной операции на сердце
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Народный артист России Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками после госпитализации и опубликовал на своей странице в социальных сетях новый график концертов.

Судя по публикации, артист уже в марте выступит на сцене в Екатеринбурге. Всего же Николаев даст гастроли в семи городах, говорится на его официальной странице «ВКонтакте».

До этого стало известно, что певец, информация о госпитализации которого недавно появилась в СМИ, перенес операцию на сердце. Знакомый с ситуацией источник утверждает, что 63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию о госпитализации Игоря Николаева: артиста якобы доставили в отделение интенсивной терапии с подозрением на сердечный приступ.

Позже сам народный артист опроверг информацию о том, что он якобы попал в больницу с подозрением на инфаркт. Также о состоянии певца рассказала его директор.

1 февраля сообщалось, что российского актера театра и кино Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции предстоящего спектакля в Санкт-Петербурге.

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