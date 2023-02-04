Газманов отреагировал на свое включение в санкционный список Канады

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Народный артист России Олег Газманов, попавший в санкционный список Канады, заявил, что не планировал туда ехать в ближайшем будущем.

— В Канаде у меня ни счетов, ни недвижимости нет. Последний раз я там был на зимней Олимпиаде в 2010 году. В ближайшие годы в Канаду не собирался, — передает слова артиста ТАСС.

До этого певец Николай Басков отметил, что введенные против него и других артистов санкции Канады демонстрируют двойные стандарты Запада. По его словам, канадское руководство приняло такое решение в связи с его патриотической позицией.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что введенные властями Канады санкции против журналистов и артистов из России сравнимы с попытками Третьего рейха заглушить голос разума через сожжение книг.

3 февраля стало известно, что канадское руководство ввело санкции против ряда российских артистов, включая Александра Буйнова, Игоря Бутмана, Диму Билана, Ларису Долину и других. Знаменитости обвиняются в распространении «дезинформации и пропаганды».