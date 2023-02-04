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Захарова сравнила антироссийские санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

Юлия Курганова
В мире
Захарова сравнила антироссийские санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе
Фото: МИД РФ

Введенные властями Канады санкции против журналистов и артистов из России сравнимы с попытками Третьего рейха заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Такое мнение высказала в субботу, 4 февраля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

— Санкции Канады против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд, — написала она в Telegram-канале.

Канадские власти ввели санкции против нескольких российских артистов, включая Олега Газманова, Николая Баскова, Михаила Боярского, Ирину Аллегрову и Надежду Бабкину. Их обвиняют в распространении «дезинформации и пропаганды». Также в санкционный список попали заместитель главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Горностаев, сотрудники ВГТРК — ведущий Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Санкции Журналисты Мария Захарова Россия МИД РФ
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