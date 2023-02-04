«Отпуск продолжается»: аварийный вылет самолета задержал россиян на Пхукете

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аварийный вылет самолета задержал российских граждан в тайской провинции Пхукет. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.

По словам очевидцев, у воздушного судна авиакомпании Azurair, выполнявшего рейс Пхукет-Москва, при наборе скорости взорвались три колеса шасси, после чего командир экипажа экстренно прекратил взлет.

— Сидим ждем замены, задержка четыре часа. Отпуск продолжается, — передает слова одного из пассажиров рейса Telegram-канал «Москва 24».

15 января стало известно о самолете, который упал между старым и международным аэропортами Непала в Покхаре. На борту воздушного судна находилось 72 человека, среди которых было четыре россиянина.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево произошло столкновение телескопического трапа с самолетом, который готовился к высадке пассажиров. Несмотря на данный инцидент, отправление других рейсов осуществлялось штатно. Сообщалось, что транспортная прокуратура взяла под контроль проверку обстоятельств произошедшего, после чего собиралась дать оценку действиям сотрудников аэропорта.