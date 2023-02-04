Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в кафе на Новоорловской улице
Посетители ресторана «Библиотека» в столичном районе Ново-Переделкино были эвакуированы из-за пожара в заведении. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 февраля.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Всего из ресторана были эвакуированы свыше 200 человек.
Возгорание, о котором идет речь, произошло в заведении по адресу Новоорловская улица, дом № 9. Площадь возгорания достигла 40 квадратных метров.
Еще один пожар произошел 3 февраля в доме в деревне Давыдково поселения Марушкинское. Площадь горения достигла 80 квадратных метров, позднее произошло частичное обрушение кровли на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека.