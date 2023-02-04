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Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в кафе на Новоорловской улице

Евгений Жуков
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в кафе на Новоорловской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Новоорловская улица, 9 Карта всех событий

Посетители ресторана «Библиотека» в столичном районе Ново-Переделкино были эвакуированы из-за пожара в заведении. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 февраля.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Всего из ресторана были эвакуированы свыше 200 человек.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в заведении по адресу Новоорловская улица, дом № 9. Площадь возгорания достигла 40 квадратных метров.

Еще один пожар произошел 3 февраля в доме в деревне Давыдково поселения Марушкинское. Площадь горения достигла 80 квадратных метров, позднее произошло частичное обрушение кровли на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека.

Западный административный округ (ЗАО) Район Ново-Переделкино Пожары
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