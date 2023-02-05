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Приметы и советы

Дети подорвались на расставленных ВСУ минах в Херсонской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Дети подорвались на расставленных ВСУ минах в Херсонской области
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Украинские военные беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные жители, а недавно на минах подорвались дети. Об этом сообщил глава российской администрации района Юрий Барбашов.

— Еще одна проблема, которая стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. На много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинская армия беспорядочно минировала территорию, — рассказал он.

По его словам, с такой проблемой сталкивались в ЛНР. Тогда украинские подразделения продавали друг друг карты минирования.

Барбашов сообщил, что недавно пострадали дети, подорвавшись на минах, находящихся на проселочных дорогах, сообщает РИА Новости.

Российские войска приближаются к городу Угледару в Донецкой народной республике. Об этом 4 февраля сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Однако он отметил, что ситуация остается сложной, потому что ВСУ перекинули на данное направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там войска.

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