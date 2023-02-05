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Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 5 февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 5 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 5 февраля, в столичном регионе ожидается облачная и снежная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–11 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

На следующей неделе в столицу снова придет серьезное похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, уже в начале следующей недели температура будет держаться на показателях от минус 6 до минус 9 градусов. К концу недели стоит ожидать осадки в виде мокрого снега и местами дожди.

На следующей неделе жителей столицы ждет переменчивая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По словам специалиста, в первые будние дни предстоящей недели в Москве похолодает, но уже в среду температура воздуха немного повысится.

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