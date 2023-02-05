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Около 55 тысяч московских школьников за год посетили выставку «Битва за Москву. Первая Победа»

Юлия Курганова
Город
Около 55 тысяч московских школьников за год посетили выставку «Битва за Москву. Первая Победа»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В прошлом году 54,6 тысячи столичных школьников посетили экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа» в Музее Победы. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время программы дети смогли узнать, как с 22 июня 1941-го до января 1942 года жила Москва, как жители города противостояли фашистским захватчикам. Посетители познакомились с историей семьи Звонаревых, образ которой собран из множества судеб москвичей. Достоверные декорации и современные технологии позволяют буквально погрузиться в события того трудного для Москвы периода войны.

Главной особенностью экскурсионной программы являются элементы иммерсивного театра. Школьники могут пообщаться с героями событий — соседкой Звонаревых, военкомом на призывном пункте, участником отряда противовоздушной обороны, сотрудником метро и кинооператором, который снимает советское контрнаступление.

Дети в каждом зале выполняют интерактивные задания: собирают информацию, изучают карты, составляют психологические портреты командиров, участвуют в строительстве укреплений, читают стихи поэтов-фронтовиков.

Музей Победы 9 февраля организует международную онлайн-конференцию «Подвиг Сталинграда. 80 лет бессмертия».

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