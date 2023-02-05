Около 55 тысяч московских школьников за год посетили выставку «Битва за Москву. Первая Победа»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В прошлом году 54,6 тысячи столичных школьников посетили экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа» в Музее Победы. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время программы дети смогли узнать, как с 22 июня 1941-го до января 1942 года жила Москва, как жители города противостояли фашистским захватчикам. Посетители познакомились с историей семьи Звонаревых, образ которой собран из множества судеб москвичей. Достоверные декорации и современные технологии позволяют буквально погрузиться в события того трудного для Москвы периода войны.

Главной особенностью экскурсионной программы являются элементы иммерсивного театра. Школьники могут пообщаться с героями событий — соседкой Звонаревых, военкомом на призывном пункте, участником отряда противовоздушной обороны, сотрудником метро и кинооператором, который снимает советское контрнаступление.

Дети в каждом зале выполняют интерактивные задания: собирают информацию, изучают карты, составляют психологические портреты командиров, участвуют в строительстве укреплений, читают стихи поэтов-фронтовиков.

Музей Победы 9 февраля организует международную онлайн-конференцию «Подвиг Сталинграда. 80 лет бессмертия».