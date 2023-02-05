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«Империя лжи»: Володин призвал осудить США за их военные преступления

Араз Салехов
Политика
«Империя лжи»: Володин призвал осудить США за их военные преступления
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вся политика Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада строится на лжи. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— США — империя лжи. Необходимо расследовать преступления Вашингтона, — высказался он.

Парламентарий напомнил о военных преступлениях американских властей: ввод войск на территорию Ирака под предлогом нахождения там ядерного оружия, после Америка нарушила обещания о не расширении НАТО на восток.

Также Володин в своем Telegram-канале назвал Минские соглашения обманом, который вскрылся после заявлений экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По его мнению, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества.

29 января парламентарий заявил, что поставки тяжелых вооружений и отправка американских специалистов на Украину свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях. По словам политика, после государственного переворота на Украине вся власть в стране перешла под управление Вашингтона.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», почему в ООН боятся озвучить правду о нарушениях Минских соглашений. По его словам, в ООН избегают комментировать Минские соглашения лишь по той причине, что эта международная организация проявила полную неэффективность в попытках достигнуть мира между конфликтующими сторонами.

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