Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин рассказал о ведении ожесточенных боев в Артемовске за каждый дом

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин рассказал о ведении ожесточенных боев в Артемовске за каждый дом
Фото: t.me/wagnernew

В Артемовске (украинское название — Бахмут) ожесточенные бои идут за каждый дом. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил основатель ЧВК «Вагнер» и российский предприниматель Евгений Пригожин.

По его словам, солдаты украинской армии не отступают и бьются до последнего.

— В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку, — поделился он.

Солдаты ВСУ до сих пор удерживают позиции в северных, южных и восточных кварталах города, передает РИА Новости.

Также бизнесмен призвал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск — по его мнению, в противном случае украинский лидер потеряет уважение своих подчиненных.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска. Военнослужащий добавил, что ночью 5 февраля бойцам «Вагнера» удалось продвинуться и занять новые позиции. По его словам, киевский режим отправляет туда неподготовленных солдат, которые в дальнейшем сдаются в плен российской армии.

Также стало известно об уничтожении грузинских наемников на Артемовском направлении. Так, они были ликвидированы снайперами группы за два дня работы.

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте