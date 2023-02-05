Пригожин рассказал о ведении ожесточенных боев в Артемовске за каждый дом

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В Артемовске (украинское название — Бахмут) ожесточенные бои идут за каждый дом. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил основатель ЧВК «Вагнер» и российский предприниматель Евгений Пригожин.

По его словам, солдаты украинской армии не отступают и бьются до последнего.

— В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку, — поделился он.

Солдаты ВСУ до сих пор удерживают позиции в северных, южных и восточных кварталах города, передает РИА Новости.

Также бизнесмен призвал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск — по его мнению, в противном случае украинский лидер потеряет уважение своих подчиненных.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска. Военнослужащий добавил, что ночью 5 февраля бойцам «Вагнера» удалось продвинуться и занять новые позиции. По его словам, киевский режим отправляет туда неподготовленных солдат, которые в дальнейшем сдаются в плен российской армии.

Также стало известно об уничтожении грузинских наемников на Артемовском направлении. Так, они были ликвидированы снайперами группы за два дня работы.