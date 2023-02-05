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Читатели Die Welt предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Читатели Die Welt предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожесточенных боях за Артемовск — читатели немецкого издания Die Welt резко раскритиковали заявление украинского лидера.

По их мнению, в скором времени ВСУ проиграют сражение, а постсоветская республика перестанет существовать.

«Как я и говорил, скоро это все кончится. Апрель, май или июнь, и вот не будет больше Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС», — поделился Boris Hertal.

Он считает, что Киеву лучше сдаться сейчас. Til Z считает, что такое высказывание Зеленского может говорить о реальных проблемах ВСУ на Артемовском направлении, сообщает РИА Новости.

3 февраля украинский лидер заявил, что украинские солдаты не будут сдавать Артемовск (украинское название — Бахмут).

Основатель ЧВК «Вагнер» и российский предприниматель Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск — по его мнению, в противном случае украинский лидер потеряет уважение своих подчиненных.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные по человеческим потерям назвать не получится. Он также добавил, что киевские власти «не могут оставить город позади».

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