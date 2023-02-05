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Пассажиры самолета, у которого взорвались колеса, вылетели в Москву из тайской провинции Пхукет. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В 13:10 по московскому времени воздушное судно вылетело с пассажирами из Пхукета, — передает сообщение ТАСС.

Накануне у воздушного судна авиакомпании Azurair, выполнявшего рейс Пхукет-Москва, при наборе скорости взорвались три колеса шасси, после чего командир экипажа экстренно прекратил взлет.

До этого в столичном аэропорту Шереметьево произошло столкновение телескопического трапа с самолетом, который готовился к высадке пассажиров. Несмотря на данный инцидент, отправление других рейсов осуществлялось штатно. Сообщалось, что транспортная прокуратура взяла под контроль проверку обстоятельств произошедшего, после чего собиралась дать оценку действиям сотрудников аэропорта.

Также сообщалось, что Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», следовавший из Перми в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при начале разбега. Инцидент произошел в аэропорту Большое Савино.