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Захарова назвала «признанием» слова Беннета о роли Запада в переговорах РФ и Украины

Евгений Белоусов
В мире
Захарова назвала «признанием» слова Беннета о роли Запада в переговорах РФ и Украины
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о роли западных стран в переговорах между Россией и Украиной являются очередным «признанием». Такое заявление сделала в воскресенье, 5 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Еще одно признание! — написала дипломат в своем официальном Telegram-канале.

Беннет заявил, что исполнял роль посредника в российско-украинских переговорах. Однако они были отменены по инициативе Запада, хотя уже было составлено 17 черновиков для будущих соглашений.

Недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что предпосылки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине в настоящее время отсутствуют, поскольку для дипломатии необходима политическая воля, которой нет у Киева и его западных кураторов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой на уровне законодательства. Какие законы «мешают» украинской стороне начать переговоры с Российской Федерацией, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

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