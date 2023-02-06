Бочкарев: На станции «Внуково» Солнцевской линии ведется отделка стен гранитными и алюминиевыми панелями

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, посёлок Внуково Карта всех событий

Продолжаются архитектурно-отделочные работы на платформе станции «Внуково» участка Солнцевской линии метро. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При отделке путевых стен станции «Внуково» используются гранитные плиты серого цвета. При этом в их рядах специально выпилены промежутки под вставки из алюминиевых панелей многоугольной формы, — рассказал он.

По его словам, алюминиевые панели будут выглядеть, как шлифованная нержавеющая сталь. Кроме того, панели сложной формы украсят потолок — элементы темно-синего цвета будут сочетаться со стальными. Под потолком расположатся инженерные системы и светильники.

Ввод нового участка Солнцевской линии улучшит транспортное обслуживание ТиНАО, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

До этого сообщалось, что благоустройство возле станции Внуково МЦД-4 выполнено на 85 процентов. В рамках него специалисты уберут воздушные провода в кабельную канализацию. Также завершится обновление тротуаров площадью около трех тысяч квадратных метров.