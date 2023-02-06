В Кремле ответили на вопрос о совместном производстве беспилотников России и Ирана

Фото: Пресс-служба Совфеда

У России существуют свои программы по созданию беспилотников. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов, — приводит его слова РИА Новости.

Соответствующее заявление официальный представитель Кремля сделал в ответ на сообщения о планах совместного производства РФ и Ираном беспилотников.

О том, что Российская Федерация якобы обсуждает с Ираном возможность организовать совместное производство беспилотников, накануне сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, еще в начале января иранская делегация высокого уровня прибыла осмотреть место, где планируется построить завод, и обсудить необходимые для запуска проекта детали.