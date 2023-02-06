Подземные толчки ощущаются в Абхазии

Фото: Unsplash

Подземные толчки начали ощущаться в Абхазии. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает республиканское информационное агентство «Апсныпресс».

По информации СМИ, примерно в 13:30 по московскому времени жители Абхазии ощутили подземные толчки. Очевидцы рассказали, что в многоэтажных домах было видно, как качаются люстры и открываются двери.

— В целях безопасности мы вышли на улицу, — передает слова жительницы Сухуми ТАСС.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, еще 5385 граждан получили ранения. В результате произошедшего также обрушились 2818 зданий.

Инцидент также затронул Сирию. В результате землетрясения количество жертв в республике к настоящему моменту составило 248 человек, еще 700 пострадали.