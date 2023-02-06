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Представители сети «Вкусно — и точка» прокомментировали инцидент с госпитализацией подростков

Степан Жирнов
Происшествия
Представители сети «Вкусно — и точка» прокомментировали инцидент с госпитализацией подростков
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Представители сети ресторанов «Вкусно — и точка» прокомментировали историю с госпитализацией подростков из заведения в центре столицы. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

В пресс-службе сети сообщили, что школьники самостоятельно покинули ресторан, на самочувствие не жаловались и за помощью к сотрудникам заведения не обращались.

Представители «Вкусно — и точка» отметили, что в ходе проверки сотрудникам полиции были предоставлены записи с камер видеонаблюдения. На этих кадрах правоохранители опознали пострадавших, а также убедились в том, что ресторан подростки покинули самостоятельно. Как сообщило агентство городских новостей «Москва», по поведению подростков признаков ухудшения самочувствия определить не удалось.

Ранее стало известно, что двух школьников госпитализировали из отделения ресторана «Вкусно — и точка», расположенного на улице Маросейке. Врачи диагностировали у пострадавших отравление психодислептиками, то есть галлюциногенными веществами. По данному факту проводится проверка.

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