Сейсмолог Гуляев объяснил, почему землетрясение в Турции затронуло другие страны

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Причина землетрясения в Турции связана с активизацией блоков земной коры. Катастрофа произошла в результате быстрого смещения участка литосферы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев.

— Судя по всему, толчки были такие мощные, что волны растяжения и сжатия от очага землетрясения ушли на дальние расстояния, затронув Северный Кавказ, Грузию, Армению, Иран и ряд других стран, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», такие толчки — особенно в приморских населенных пунктах — могут продолжаться и повторяться в течение месяца. Гуляев уточнил, что в городах, где есть море, существует вероятность возникновения цунами.

Подробнее о том, как долго будет длиться опасная ситуация в Турции, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1014 человек. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп, магнитуда составила 7,8.

АТОР сообщила, что на данный момент в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, случаев отмены туров не зафиксировано. Уточняется, что жертв и пострадавших от землетрясений в Турции среди российских туристов нет, они находятся вне зоны катастрофы.