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Композитор Дунаев назвал сроки выписки Дроздова из больницы

Александр Афонин
Общество
Композитор Дунаев назвал сроки выписки Дроздова из больницы
Фото: АГН Москва

Специалисты планируют выписать зоолога и телеведущего Николая Дроздова из больницы во вторник, 7 февраля. Об этом сообщил певец, композитор Дмитрий Дунаев в понедельник, 6 февраля.

— Николая Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома, — цитирует Дунаева РИА Новости.

Николай Дроздов попал в больницу 29 января. Тогда специалисты диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Его сосед, художник Константин Мирошник, отметил, что ученый получил травмы при падении.

Позже зоолог раскрыл подробности своей госпитализации. Он отметил, что лечат его очень хорошие и профессиональные врачи, а сама больница находится недалеко от его дома.

5 февраля Дунаев сообщил, что Дроздов идет на поправку. По его словам, состояние телеведущего характеризовалось как хорошее, однако точная дата выписки тогда была неизвестна.

Как рассказала дочь зоолога Елена, Дроздов пошел на поправку и настроился на выписку. Тем не менее ученому предстоит долгий период реабилитации, так как у него сохраняются сильные боли.

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