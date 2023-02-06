«Под колпаком»: как закон о сборе геномной информации поможет ловить преступников

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В России создадут единую федеральную базу, в которой будет храниться информация о всех осужденных и подозреваемых россиянах. Помимо персональных данных, в ней будут содержаться геномная, генетическая информация, биометрические персональные данные и ДНК. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил криминалист Михаил Игнатов, комментируя новость о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осужденных и подозреваемых.

Как уточняется в документе, подписанном российским лидером, собирать пробы ДНК планируют у всех осужденных, подозреваемых, а также у лиц при административном аресте. При этом осужденные и подозреваемые могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию. То же самое могут сделать и лица, подвергшиеся административному аресту, в случае отмены постановления суда о совершенном ими правонарушении.

По словам собеседника «ВМ», подобная инициатива позволит решить одновременно несколько задач.

— Предполагаю, что будет создана единая федеральная электронная база, в которую будут загружать упомянутые данные, — пояснил Игнатов. — Эти опции позволят правоохранителям быстро узнать всю историю правонарушителя, будет проще вести розыск преступника в дальнейшем. Мы знаем, что нередки случаи, когда человек, покинув места лишения свободы, снова становится на преступный путь.

А благодаря такой базе, по мнению эксперта, данные лиц, которые хоть как-то связаны с криминалом, будут содержаться в едином пространстве. И сотрудники надзорных ведомств со всей России смогут получить всю необходимую информацию о них посредством нажатия нескольких кнопок на компьютере, продолжил криминалист.

— Помимо того что это упростит поиски потенциальных преступников для органов розыска и МВД, само наличие такой базы сократит количество преступлений. И тогда люди, которые вышли на свободу недавно, десять раз подумают, прежде чем снова пойти на преступление. По сути, все злоумышленники будут под колпаком, — считает Игнатов.

Эксперт отметил, что сбор биологических данных будет производиться на местах преступлений и у тех заключенных, которые уже отбывают наказание.

— На местах преступлений всегда остаются биологические следы преступника. Это кровь, потожировые следы, отпечатки, волосы и биологические следы, — перечислил криминалист.

Их в том числе будут собирать для дальнейшего занесения в базу. Аналогичные базы функционируют и в других странах мира, добавил Игнатов.

До принятия нового закона анализ ДНК брали только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.