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Bloomberg: США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России

Александр Афонин
В мире
Bloomberg: США могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России
Фото: Unsplash

Власти Соединенных Штатов могут на текущей неделе ввести пошлину в размере 200 процентов для алюминия, закупки которого происходят в России. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— США готовятся ввести 200-процентный тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе для продолжения давления на Москву, — сказал собеседник издания.

Согласно представленной информации, введение подобной меры рассматривалось на протяжении последних нескольких месяцев. Таким образом США намерены остановить закупки алюминия из России, доля которого до сих пор составляла десять процентов американского импорта, передает Bloomberg.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение, согласно которому с 5 февраля вводится потолок цен на российские нефтепродукты. В зависимости от категории устанавливаются два отдельных лимита на нефтепродукты из России — 100 и 45 долларов за баррель для торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно.

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