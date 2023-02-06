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Посольство России в Эстонии возобновило оказание услуг по вопросам гражданства

Александр Афонин
В мире
Посольство России в Эстонии возобновило оказание услуг по вопросам гражданства
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Посольство России в Эстонии возобновило прием заявлений на оказание услуг для россиян, проживающих на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии в понедельник, 6 февраля.

— С 6 февраля 2023 года возобновляется прием заявлений на выход из (российского — прим. «ВМ») гражданства. Бронировать время визита возможно через систему электронной записи, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Российское посольство в Эстонии прекратило принимать заявления о выходе из гражданства России 18 января. Причины для принятия подобного решения не уточнялись.

Позже российское руководство приняло решение понизить уровень дипотношений с Эстонией в качестве ответных мер на политику Таллина. По данным МИД, в последние годы правительство Эстонии занималось разрушением отношений с Россией.

23 января МИД Эстонии сообщил, что посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом эстонского посла Маргуса Лайдре из Москвы. Такое решение, как подчеркивается, было принято из-за действий российской стороны.

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