Салман Рушди рассказал о восстановлении после нападения на него в США

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Лауреат Букеровской премии Салман Рушди сообщил, что восстановился после тяжелых травм, полученных при нападении на него в США. Об этом британский писатель рассказал в интервью журналу The New Yorker.

— Знаете, были времена, когда я чувствовал себя лучше, однако учитывая то, что произошло, я чувствую себя неплохо. Самые тяжелые травмы залечены, — поделился Рушди.

В связи с полученными травмами писателю пока нелегко дается набор текстов на клавиатуре, но он старается восстановить этот навык, пишет The New Yorker.

На прозаика напали в августе прошлого года в штате Нью-Йорк. Инцидент произошел во время мероприятия, проходившего в образовательном центре Chautauqua Institution. По данным полиции, Рушди получил ножевое ранение в область шеи и был доставлен в больницу.

На следующий день полиция штата Нью-Йорк арестовала мужчину, напавшего на писателя. Им оказался 24-летний Хади Матар. Его обвинили в нападении и покушении на убийство.

Позже официальный представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канани Чафи заявил, что в нападении на британского писателя Рушди виноват только он сам.

Рушди приобрел известность после публикации романа «Сатанинские стихи». Произведение запретили в ряде мусульманских стран, а иранский религиозный фонд объявил вознаграждение за убийство писателя.