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В России выявили 7615 новых случаев коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7615 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 43 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1445 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8455 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 7615 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно в России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен». Заболевание нашли у гражданина из Республики Тыва. По информации Роспотребнадзора, болезнь у него проходит в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасен новый штамм COVID-19 и чем он отличается от предыдущих вариантов.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенное мнение о том, что АЦЦ, одно из самых популярных средств от кашля, якобы бесполезно.

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