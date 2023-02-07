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Приметы и советы

Енот в Подмосковье разгромил загородный дом

Степан Жирнов
Происшествия
Енот в Подмосковье разгромил загородный дом
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Подмосковье енот разгромил частный дом. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

Жители подмосковного Тучково пришли домой и увидели беспорядок. Сперва хозяева подумали, что их обокрали, но вскоре они нашли незваного гостя в ванной — енота.

После обращения граждан животное забрали специалисты. По поведению они предположили, что зверек является одомашненным. Видимо, енот сбежал от хозяев. Как сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?», животное временно разместили в местном контактном зоопарке.

Другая история с участием мелких зверьков произошла в городе Акапулько в Мексике. Во время заседания местного горсовета с потолка на собравшихся свалился енот.

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