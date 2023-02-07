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Приметы и советы

«Материальные презенты»: что подарить женщине на День святого Валентина

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Материальные презенты»: что подарить женщине на День святого Валентина
Фото: Unsplash

Женщины предпочитают материальные подарки на День святого Валентина, а не совместное времяпрепровождение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразили эксперты.

По словам психолога Юлии Хадарцевой, женщинам больше нравятся материальные подарки, например, букеты цветов и украшения.

— Большинство женщин предпочитают конкретные, измеримые, материальные презенты, которые можно пощупать и продемонстрировать окружающим. Здесь речь может идти об украшениях, цветах, аксессуарах. Все это будет ей долго напоминать о чувствах, которые к ней испытывает мужчина, — рассказала специалист.

Системный семейный психолог, арт-терапевт Татьяна Потемкина отметила, что не стоит забывать о традиционных символах праздника, таких как валентинки, открытки, сладости и цветы. Однако не стоит ограничиваться только ими:

— Любящие люди, как правило, хорошо знают друг друга. Мужчина может подарить возлюбленной то, что является символом только их отношений. Например, любимую музыку, книги и другие знаки внимания.

Психолог уверена: главное, чтобы подарок «говорил» об отношениях, подчеркивал любовь и совместность.

До этого президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала среднюю стоимость букета роз в Москве ко Дню святого Валентина. По ее словам, в среднем одна роза стоит 200 рублей, за букет из пяти роз придется отдать одну тысячу рублей.

Ранее заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Крушельницкая назвала подарки, которые нельзя дарить на День святого Валентина. По мнению эксперта, возлюбленным не стоит дарить подарки, которые могут быть интерпретированы как намек.

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