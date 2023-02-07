Турецкие геофизики записали аудио жутких шумов землетрясения

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Турецкие геофизики записали шумы землетрясения, которое унесло жизни тысяч людей. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет издание BILD.

На видеозаписи слышны грохот и высокочастотное шипение, а диапазон сейсмометра зашкаливает. Эти звуки предвещали гибель тысяч людей, но предупредить их о возможной катастрофе никто не смог.

До этого сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549, еще 22 168 получили ранения. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения привлечено свыше 53 тысяч человек. Власти Турции выделили более 5,3 миллиарда долларов на ликвидацию последствий землетрясения.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения.