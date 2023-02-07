Путин выразил надежду, что команда Собянина продолжит программы развития Москвы

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с мэром Москвы Сергеем Собяниным выразил надежду на то, что глава города и его команда продолжат активное развитие столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 7 февраля.

— Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время, — заявил российский лидер.

Собянин в свою очередь рассказал, что на сегодняшний день в Москве продолжается развитие в сферах здравоохранения, транспорта, промышленности и жилья. Кроме того, идут работы по развитию промышленного комплекса в Рудневе, ядром которого будут беспилотники.

Мэр особенно отметил фармацевтический кластер в Зеленограде, а также кластер электромобилей. Глава города выразил мнение, что следующие годы обеспечат высокую динамику и качество развития столицы, несмотря на все сложности, передает официальный сайт Кремля.

До этого Сергей Собянин рассказал, что столичное руководство намерено в течение двух лет создать собственную платформу электромобилей на базе завода «Москвич».