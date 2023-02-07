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Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли из водоемов Москвы в 2022 году

Никита Худяков
Город
Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли из водоемов Москвы в 2022 году
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Более 100 тысяч кубометров иловых отложений извлекли специалисты во время работ по реабилитации столичных водоемов в 2022 году. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Это примерно объем десяти тысяч большегрузных машин. До начала работ специалисты тщательно изучают состояние водоема, проверяют объем и уровень воды, измеряют количество накопленных иловых потерь и наблюдают за разрастанием водной растительности.

На основе этих данных формируются проекты и начинается их реализация. Сначала специалисты очищают водоем от ила грунта, а затем приступают к восстановлению береговых полос, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что около 5,5 тысячи водоплавающих птиц выбрали для зимовки водоемы Москвы. Больше всего уток насчитали на водоемах природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» — 1721 особь. В природно-историческом парке «Останкино» было 1307 особей, а в природно-историческом парке «Царицыно» — 928.

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