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Страны Скандинавии выступили против участия России в спортивных турнирах

Евгений Жуков
Спорт
Страны Скандинавии выступили против участия России в спортивных турнирах
Фото: paralymp.ru

Национальные олимпийские комитеты (НОК) скандинавских и северо-европейских стран выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в Олимпийском комитете Швеции.

Под заявлением подписались представители НОК Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских островов. По их мнению, российских спортсменов нельзя допускать из-за происходящей в настоящее время ситуации на Украине.

Отмечается, что письмо было направлено в Международный олимпийский комитет, передает сайт шведского НОК.

До этого мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам стоит выступить в составе команды беженцев, так как нейтральный статус «будет неприличным». Также Идальго добавила, что она выступает против участия российских спортсменов в предстоящем состязании.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.

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