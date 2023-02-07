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Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что мир без Путина был бы лучше

Евгений Жуков
В мире
Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что мир без Путина был бы лучше
Фото: Daniel Biskup / CC BY-SA 3.0

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Киев рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

— Без колебаний и без компромиссов — мир без Путина был бы лучше, — цитирует Писториуса Bild.

В начале января французский лидер Эммануэль Макрон назвал парадоксом тот факт, что Владимир Путин не является «неприятным человеком». В статье газеты The Telegraph также говорится, что Макрон с самого начала спецоперации призывал поддерживать контакты с Путиным, критикуя при этом действия Москвы.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью журналисту Ханохом Даумом рассказал, что Путин не собирается угрожать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому физической расправой.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент в расписании Путина отсутствует телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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