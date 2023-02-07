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СБУ предъявила обвинения экс-главе спецслужбы Александру Якименко

Евгений Жуков
В мире
СБУ предъявила обвинения экс-главе спецслужбы Александру Якименко
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения бывшему главе спецслужбы, работавшему в период с 2013 по 2014 годы, Александру Якименко. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

В ведомстве утверждают, что Якименко якобы работает на российские спецслужбы. СБУ предъявила ему обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность страны, передает Telegram-канал ТАСС.

До этого глава партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил о дальнейших жестких мерах в отношении лишенных гражданства экс-министров и депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, которые работали при бывшем главе страны Викторе Януковиче. Основанием для такого решения стало наличие у них гражданства Российской Федерации.

Уточняется, что гражданства были лишены бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие лица.

Украина Обвинения СБУ
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