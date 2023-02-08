Пригожин допустил уход ЧВК «Вагнер» в Африку после завершения спецоперации

Фото: t.me/wagnernew

Пресс-служба частной военной компании «Вагнер» опубликовала заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина, в котором он сообщил, где могут продолжить работу его бойцы после завершения миссии в рамках специальной военной операции на Украине.

По его словам, бойцы «Вагнера» могут уйти снова в Африку, когда их услуги на Украине будут уже не нужны.

— Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку. А пока нам важно, какую пользу мы принесем своей стране, — размещены слова Пригожина в Telegram-канале.

CNN заявила, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Как уточняется, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отходят от своих позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя.

Верховная рада Украины признала частную военную компанию «Вагнер» преступной организацией. Об этом 6 февраля сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. Также Рада одобрила постановление «о признании российских частных военных компаний террористическими организациями», добавил он.